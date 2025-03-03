Стармер не считает, что США отменят помощь Украине

Премьер-министр Великобритании заявил, что не считает, что США при администрации Дональда Трампа прекратят поддержку Украины.

Об этом он заявил во время выступления в британском парламенте, его цитирует The Guardian, сообщает "Европейская правда".

У Стармера попросили прокомментировать сообщения СМИ о том, что в понедельник Трамп встретится со своими ключевыми советниками, чтобы обсудить вопрос отмены помощи Украине, которая была одобрена администрацией Джо Байдена.

В ответ британский премьер заявил, что не видел этих сообщений.

"Я не видел сообщений о том, что США отказываются от поддержки Украины, и, насколько я понимаю, это не их позиция", – отметил он.

По данным СМИ, Трамп в понедельник обсудит возможное приостановление или полную отмену военной помощи Украине, включая вооружение, оплаченное еще администрацией Байдена.

Ранее также звучали сообщения, что администрация Трампа рассматривает возможность прекращения всех текущих поставок военной помощи Украине в ответ на высказывания президента Владимира Зеленского в Овальном кабинете в пятницу и его неуступчивость в мирном процессе.