NYT: Трамп обговорить призупинення або скасування військової допомоги Україні

Президент США Дональд Трамп у понеділок обговорить можливе призупинення чи повне скасування військової допомоги Україні, включно з озброєнням, оплаченим ще адміністрацією Байдена.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на посадовця адміністрації, який говорив на умовах анонімності, передає "Європейська правда".

Представник адміністрації Трампа повідомив, що Трамп зустрінеться в понеділок зі своїми головними помічниками з національної безпеки, в тому числі з державним секретарем Марко Рубіо і міністром оборони Пітом Гегсетом, щоб розглянути і, можливо, вжити заходів щодо низки варіантів політики щодо України.

Серед них – призупинення або скасування американської військової допомоги Україні, включно з останніми поставками боєприпасів і обладнання, санкціонованими і оплаченими за часів адміністрації Байдена, сказав посадовець.

Минулими вихідними вже звучали повідомлення, що адміністрація Трампа розглядає можливість припинення всіх поточних поставок військової допомоги Україні у відповідь на висловлювання президента Володимира Зеленського в Овальному кабінеті в п'ятницю і його непоступливість у мирному процесі.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім у п’ятницю 28 лютого після сварки з Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

У відповідь Дональд Трамп заявив, що український президент "зневажив" Сполучені Штати, і що Володимир Зеленський "не готовий до миру".

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