Трамп заявив, що нікого не звільнить через скандал у Signal

Президент США Дональд Трамп заявив в суботу в інтерв'ю, що не звільнятиме нікого, хто брав участь у чаті в месенджері Signal, де плани військової атаки були ненавмисно розголошені журналісту.

Про це він сказав в інтерв’ю NBC News, пише "Європейська правда".

Трамп заявив, що не планує нікого звільняти після того, як з'явилася інформація про те, що радник з національної безпеки Майкл Волц долучив журналіста до групового чату, де обговорювали плани ударів по бойовиках-хуситах в Ємені.

"Я не звільняю людей через фейкові новини і полювання на відьом", – сказав Трамп, називаючи цю історію "фейковою" протягом усього інтерв'ю.

Він також ствердно відповів на питання про те, чи довіряє він Волцу і міністру оборони Піту Гегсету, який надіслав у чат детальний графік запланованих ударів ще до того, як вони сталися.

"Я думаю, що це просто полювання на відьом, і фейкові новини, як і ви, постійно говорять про це, але це просто полювання на відьом, і про це не варто говорити", – додав Трамп.

"Ми завдали надзвичайно успішного удару. Ми завдали дуже сильного і дуже смертельного удару. І ніхто не хоче про це говорити. Все, про що вони хочуть говорити – це нісенітниця. Це фейкові новини", – заявив президент США.

Раніше ЗМІ повідомляли, нібито віцепрезидент США Джей Ді Венс і керівниця апарату Білого дому Сʼюзі Вайлз закликали Трампа звільнити свого радника з нацбезпеки через скандал.

Інцидент розпочався цього тижня, коли головний редактор The Atlantic Джеффрі Голдберг опублікував матеріал, де стверджував, що радник Трампа питань з нацбезпеки помилково додав його в чат Signal, де топпосадовці адміністрації обговорювали удари по Ємену.

Оскільки в останні дні й сам Трамп, і посадовці його адміністрації неодноразово заперечували, що в чаті обговорювалась секретна інформація, The Atlantic у середу опублікувало статтю з конкретними даними про дії авіації, що завдавала ударів по Ємену.