ЗМІ: Венс закликав звільнити радника Трампа з нацбезпеки через чат у Signal

Віцепрезидент США Джей Ді Венс і керівниця апарату Білого дому Сʼюзі Вайлз закликали Дональда Трампа звільнити свого радника з нацбезпеки через скандал щодо листування в месенджері Signal.

Про це йдеться в матеріалі видання Politico, пише "Європейська правда".

За інформацією співрозмовників Politico, Венс, Вайлз і керівник кадрового відділу Білого дому Серджіу Гор запропонували Трампу на зустрічі в середу розглянути можливість звільнення Волца.

Президент США, за словами джерел Politico, погодився, що Волц "облажався", але зрештою вирішив поки що не звільняти його, аби не дати "ліберальним ЗМІ" та Демократичній партії приводу заявляти про свою правоту.

Як ідеться в матеріалі, одразу після розгортання скандалу із Signal в адміністрації Трампа наростало обурення через дії Волца: він не лише не визнав провину в ситуації, а й не запропонував – принаймні формально – своєї відставки.

Але вже після зустрічі Трампа з Венсом і Вайлз у середу радник з нацбезпеки публічно взяв на себе відповідальність за інцидент – хоча і продовжив покладати провину на журналіста, який написав про чат.

Два джерела Politico припустили, що Трамп зрештою звільнить свого радника з нацбезпеки.

"Поки що вони (адміністрація Трампа. – Ред.) будуть триматися за нього (Волца. – Ред.), але через пару тижнів він піде", – спрогнозував один із них.

Інцидент розпочався цього тижня, коли головний редактор The Atlantic Джеффрі Голдберг опублікував матеріал, де стверджував, що радник Трампа питань з нацбезпеки помилково додав його в чат Signal, де топпосадовці адміністрації обговорювали удари по Ємену.

Оскільки в останні дні й сам Трамп, і посадовці його адміністрації неодноразово заперечували, що в чаті обговорювалась секретна інформація, The Atlantic у середу опублікувало статтю з конкретними даними про дії авіації, що завдавала ударів по Ємену.