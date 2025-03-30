Трамп заявил, что никого не уволит из-за скандала в Signal

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу в интервью, что не будет увольнять никого, кто участвовал в чате в мессенджере Signal, где планы военной атаки были нечаянно разглашены журналисту.

Об этом он сказал в интервью NBC News, пишет "Европейская правда".

Трамп заявил, что не планирует никого увольнять после того, как появилась информация о том, что советник по национальной безопасности Майкл Волц приобщил журналиста к групповому чату, где обсуждали планы ударов по боевикам-хуситам в Йемене.

"Я не увольняю людей из-за фейковых новостей и охоты на ведьм", – сказал Трамп, называя эту историю „фейковой" на протяжении всего интервью.

Он также утвердительно ответил на вопрос о том, доверяет ли он Волцу и министру обороны Питу Гегсету, который прислал в чат подробный график запланированных ударов еще до того, как они произошли.

"Я думаю, что это просто охота на ведьм, и фейковые новости, как и вы, постоянно говорят об этом, но это просто охота на ведьм, и об этом не стоит говорить", – добавил Трамп.

"Мы нанесли чрезвычайно успешный удар. Мы нанесли очень сильный и очень смертельный удар. И никто не хочет об этом говорить. Все, о чем они хотят говорить – это чушь. Это фейковые новости", – заявил президент США.

Ранее СМИ сообщали, якобы вице-президент США Джей Ди Вэнс и руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз призвали Трампа уволить своего советника по нацбезопасности из-за скандала.

Инцидент начался на этой неделе, когда главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг опубликовал материал, где утверждал, что советник Трампа по вопросам нацбезопасности по ошибке добавил его в чат Signal, где топ-чиновники администрации обсуждали удары по Йемену.

Поскольку в последние дни и сам Трамп, и чиновники его администрации неоднократно отрицали, что в чате обсуждалась секретная информация, The Atlantic в среду опубликовало статью с конкретными данными о действиях авиации, которая наносила удары по Йемену.