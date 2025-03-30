Глава МЗС Польщі: Росія буде загрозою, доки нею керуватиме Путін

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія залишатиметься загрозою до тих пір, поки нею керуватиме Владімір Путін.

Таку думку він висловив у інтерв’ю TVN 24, пише "Європейська правда".

Глава МЗС Польщі зазначив, що від того, як закінчиться російсько-українська війна, буде залежати співвідношення сил на європейському континенті, а також відчуття безпеки.

"Я думаю, що ми не можемо бути впевнені в тому, що буде робити наш великий сусід Росія, поки на чолі цієї країни стоїть Владімір Путін", – зазначив він.

Сікорський наголосив, що Росія сьогодні – це кривава диктатура, яка має більше політичних в'язнів, ніж було у занепадаючому Радянському Союзі.

"Вона побудувала ідеологію, промиту мізками, про повернення до імперії. Тому Росія під цим керівництвом і з цією державною ідеологією буде загрозою до тих пір, поки у неї є це керівництво", – вважає очільник МЗС Польщі.

Водночас, Сікорський додав, що "існує сценарій, коли у Росії просто почнуть закінчуватися люди і техніка, щоб продовжувати цю наступальну війну".

А нещодавно Сікорський заявив, що слід враховувати можливість "ширшої агресії до кінця десятиліття" з боку Росії.

Сікорський також висловював сподівання, що президент США Дональд Трамп зможе змусити господаря Кремля відмовитись від "деяких абсурдних вимог" щодо України.