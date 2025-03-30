Глава МИД Польши: Россия будет угрозой, пока ею будет руководить Путин

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия будет оставаться угрозой до тех пор, пока ею будет руководить Владимир Путин.

Такое мнение он высказал в интервью TVN 24, пишет "Европейская правда".

Глава МИД Польши отметил, что от того, как закончится российско-украинская война, будет зависеть соотношение сил на европейском континенте, а также ощущение безопасности.

"Я думаю, что мы не можем быть уверены в том, что будет делать наш большой сосед Россия, пока во главе этой страны стоит Владимир Путин", – отметил он.

Сикорский подчеркнул, что Россия сегодня – это кровавая диктатура, которая имеет больше политических заключенных, чем было в приходящем в упадок Советском Союзе.

"Она построила идеологию, промытую мозгами, о возвращении к империи. Поэтому Россия под этим руководством и с этой государственной идеологией будет угрозой до тех пор, пока у нее есть это руководство", – считает глава МИД Польши.

В то же время, Сикорский добавил, что "существует сценарий, когда у России просто начнут заканчиваться люди и техника, чтобы продолжать эту наступательную войну".

А недавно Сикорский заявил, что следует учитывать возможность "более широкой агрессии до конца десятилетия" со стороны России.

Сикорский также выражал надежду, что президент США Дональд Трамп сможет заставить хозяина Кремля отказаться от "некоторых абсурдных требований" в отношении Украины.