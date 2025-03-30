Прем’єрка Італії погодилась з критичними коментарями Венса на адресу Європи

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні наголосила на важливості трансатлантичної єдності і зазначила, що погоджується з деякими коментарями віцепрезидента США Джей Ді Венса про Європу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Мелоні, лідерка ультраправої партії "Брати Італії", заявила в суботу, що вважає своїм обов'язком захищати трансатлантичну єдність і "відновити її, якщо це необхідно".

"Звичайно, на столі переговорів є розбіжності щодо тарифів, але саме з цієї причини я також вважаю, що ми повинні діяти не імпульсивно, а аргументовано", – сказала вона.

Трохи більше 10% італійського експорту йде до США, половина з нього – машини та супутні компоненти. Мелоні, чия партія має глибоку євроскептичну спрямованість, заявила у п'ятницю Financial Times, що США є "першим союзником" Італії, і відкинула ідею про необхідність вибору між Європою і США.

"Наші відносини з США – найважливіші з усіх, що у нас є", – сказала вона.

Вона також підтримала звинувачення віцепрезидента США Джей Ді Венса в тому, що Європа відмовилася від своїх зобов'язань щодо свободи слова і демократії.

"Повинна сказати, що я згодна з цим. Я говорю це вже багато років... Європа трохи втратила себе", – сказала Мелоні.

У резонансній промові на Мюнхенській конференції з питань безпеки 14 лютого Джей Ді Венс жорстко розкритикував європейські країни за нібито відступ від свободи слова та демократії.

Згодом Мелоні захистила мюнхенську промову Венса.