Прем'єрка Італії захистила мюнхенську промову Венса, у якій той докоряв Європі

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні виступила в суботу на захист віцепрезидента США Джей Ді Венса, розкритикувавши європейські еліти, які були обурені його промовою на Мюнхенській конференції з безпеки минулого тижня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Politico.

Вона засудила "американський ліберальний лівий рух", який, за її словами, тиражується в Європі, і сказала, що Венс був правий у своїй промові про більшу загрозу для континенту.

"Віцепрезидент Венс обговорював щось більш глибоке: ідентичність, демократію, свободу слова", – сказала італійська прем’єрка під час свого віртуального виступу на Конференції консервативної політичної дії (CPAC) у Вашингтоні.

Мелоні повторила тези Венса і президента Дональда Трампа, кажучи, що Європа була принесена в жертву на вівтар бюрократії і меркантильності.

"Якби ті, хто обурювався, проявили таку ж гордість, коли Європа втратила свою стратегічну автономію, прив'язавши свою економіку до авторитарних режимів, або коли європейські кордони і наш спосіб життя опинилися під загрозою масової нелегальної міграції, зараз ми б жили в сильнішій Європі", – сказала Мелоні.

Своїм виступом у Мюнхені Венс наробив багато галасу, залишивши європейських лідерів приголомшеними і без вказівок щодо підходу США до переговорів з метою припинення війни в Україні.

Голова Мюнхенської конференції Крістоф Гойсген назвав захід "європейським жахіттям".

Президент США Дональд Трамп назвав промову Венса "чудовою".

З повним текстом промови можна ознайомитись у матеріалі "ЄвроПравди": "Цінності дезінформації" та зміна влади у Європі