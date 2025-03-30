Премьер Италии согласилась с критическими комментариями Вэнса в адрес Европы

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подчеркнула важность трансатлантического единства и отметила, что согласна с некоторыми комментариями вице-президента США Джей Ди Вэнса о Европе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Мелони, лидер ультраправой партии "Братья Италии", заявила в субботу, что считает своим долгом защищать трансатлантическое единство и "восстановить его, если это необходимо".

"Конечно, на столе переговоров есть разногласия по тарифам, но именно по этой причине я также считаю, что мы должны действовать не импульсивно, а аргументированно", – сказала она.

Чуть более 10% итальянского экспорта идет в США, половина из него – машины и сопутствующие компоненты. Мелони, чья партия имеет глубокую евроскептическую направленность, заявила в пятницу Financial Times, что США являются "первым союзником" Италии, и отвергла идею о необходимости выбора между Европой и США.

"Наши отношения с США – самые важные из всех, что у нас есть", – сказала она.

Она также поддержала обвинения вице-президента США Джей Ди Венса в том, что Европа отказалась от своих обязательств в отношении свободы слова и демократии.

"Должна сказать, что я согласна с этим. Я говорю это уже много лет... Европа немного потеряла себя", – сказала Мелони.

В резонансной речи на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности 14 февраля Джей Ди Вэнс жестко раскритиковал европейские страны за якобы отступление от свободы слова и демократии.

Впоследствии Мелони защитила мюнхенскую речь Вэнса.