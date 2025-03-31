Польша и Румыния будут выполнять миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии

С понедельника, 31 марта, к Польше и Румынии переходит выполнение миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в странах Балтии с литовской авиабазы в Шяуляе.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Литвы, пишет "Европейская правда".

Как отметили в ведомстве, на смену итальянским и французским Военно-воздушным силам прибыли польские и румынские военные, которые будут выполнять миссию с использованием истребителей F-16 Fighting Falcon.

Польские ВВС уже в тринадцатый раз участвуют в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии.

Нынешний состав польской миссии будет насчитывать около 140 военнослужащих, в том числе пилотов, техников, медицинского персонала, групп поддержки, связи и других специалистов.

Румынские ВВС будут развернуты в странах Балтии в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства уже в третий раз. В состав миссии Румыния отправит около 110 военнослужащих различных специальностей.

Страны НАТО разворачивают войска и истребители для защиты воздушного пространства стран Балтии с марта 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония вступили в НАТО.

С тех пор 17 стран-членов Альянса участвуют в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства.

Ранее сообщалось, что в неделю с 10 по 16 марта истребители НАТО трижды вылетали на перехват самолетов РФ над странами Балтии.

В конце февраля французские истребители Rafale перехватили два российских самолета у побережья Латвии.