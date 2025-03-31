Співлідер Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль відкидає можливість повернення до поставок російського газу навіть у випадку завершення війни в Україні, яку розв’язала РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", його заяву наводить n-tv.

Клінгбайль зазначив, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Німеччина стала незалежною від російського газу і "цей шлях має бути послідовно продовжений".

Він не бачить шляху назад "взагалі".

"До нормалізації відносин із Росією нам ще далеко. Але навіть після війни шляху назад бути не може. Ми більше не можемо бути наївними", – додав Клінгбайль.

Його заява пролунала на тлі спекуляцій про можливий перезапуск газопроводу "Північний потік-2" через Балтійське море, який так і не був введений в експлуатацію.

Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергєй Лавров заявляв, що Москва та Вашингтон спілкуються щодо "Північних потоків".

ЗМІ раніше повідомили, що німецький друг глави Кремля Владіміра Путіна з часів роботи в таємній поліції Штазі Маттіас Варніг лобіює у США перезапуск "Північного потоку-2".

Коментуючи це повідомлення, у Єврокомісії зазначили, що проєкт будівництва газопроводу "Північний потік-2" не становить спільного інтересу для держав Європейського Союзу.