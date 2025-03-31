В партии Шольца отвергают возобновление поставок газа из РФ даже после окончания войны
Солидер Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль отвергает возможность возвращения к поставкам российского газа даже в случае завершения войны в Украине, которую развязала РФ.
Как сообщает "Европейская правда", его заявление приводит n-tv.
Клингбайль отметил, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Германия стала независимой от российского газа и "этот путь должен быть последовательно продолжен".
Он не видит пути назад "вообще".
"До нормализации отношений с Россией нам еще далеко. Но даже после войны пути назад быть не может. Мы больше не можем быть наивными", – добавил Клингбайль.
Его заявление прозвучало на фоне спекуляций о возможном перезапуске газопровода "Северный поток-2" через Балтийское море, который так и не был введен в эксплуатацию.
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва и Вашингтон общаются по "Северным потокам".
СМИ ранее сообщили, что немецкий друг главы Кремля Владимира Путина со времен работы в тайной полиции Штази Маттиас Варниг лоббирует в США перезапуск "Северного потока-2".
Комментируя это сообщение, в Еврокомиссии отметили, что проект строительства газопровода "Северный поток-2" не представляет общего интереса для государств Европейского Союза.