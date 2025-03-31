В Іспанії внаслідок аварії на шахті постраждали дев’ять осіб

В іспанській автономній спільноті Астурія щонайменше дев'ятеро людей дістали поранення внаслідок аварії на шахті Cerredo в муніципалітеті Деганья.

Про це розповів речник регіонального уряду Гільєрмо Пелаес, якого цитує El Pais, повідомляє "Європейська правда".

Двох постраждалих уже доправили в лікарню. Крім того, до району шахти направлено рятувальників і кінологів, хоча наразі не вдалося підтвердити, що хтось може бути заблокованим.

В регіональному уряді Астурії повідомили, що стежать за подією "із занепокоєнням".

Там також додали, що в район аварії доправили рятувальників і цивільну гвардію.

Нагадаємо, у січні в Словенії внаслідок затоплення вугільної шахти загинули троє гірників.

Повідомляли також, що внаслідок аварії на шахті у польській Сілезії загинув один гірник, ще 15 постраждали.