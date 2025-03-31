В Испании в результате аварии на шахте пострадали девять человек

В испанском автономном сообществе Астурия по меньшей мере девять человек получили ранения в результате аварии на шахте Cerredo в муниципалитете Деганья.

Об этом рассказал представитель регионального правительства Гильермо Пелаес, которого цитирует El Pais, сообщает "Европейская правда".

Двух пострадавших уже доставили в больницу. Кроме того, в район шахты направлены спасатели и кинологи, хотя пока не удалось подтвердить, что кто-то может быть заблокированным.

В региональном правительстве Астурии сообщили, что следят за происходящим "с беспокойством".

Там также добавили, что в район аварии доставили спасателей и гражданскую гвардию.

Напомним, в январе в Словении в результате затопления угольной шахты погибли трое горняков.

Сообщалось также, что в результате аварии на шахте в польской Силезии погиб один горняк, еще 15 пострадали.