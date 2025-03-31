Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан висловив підтримку лідерці ультраправих Франції Марін Ле Пен, яку визнали винною у розкраданні коштів ЄС для фінансування її ультраправої партії.

Допис зі словами підтримки на адресу Ле Пен Орбан опублікував у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Він написав: "Je suis Marine!" ("Я – Марін"), а також відмітив сторінку Ле Пен в Х.

Починаючи з січня 2015 року, після багатомільйонної акції Je suis Charlie солідарності з розстріляними журналістами газети Charlie Hebdo вираз "Je suis" почав означати солідарність з жертвами тероризму, інколи – протест проти дій, які дехто вважає утиском свободи слова.

31 березня Ле Пен і її соратників визнали винними у справі щодо фіктивного працевлаштування помічників партії у Європарламенті.

Ле Пен і її 12 помічників, які теж проходили обвинуваченими, визнали винними в отриманні коштів, набутих незаконним шляхом. Суд дійшов висновку, що загальні збитки від порушень складають 2,9 млн євро.

Повідомляли, що суд заборонив Ле Пен балотуватися на державні посади після того, як її визнали винною у розкраданні коштів ЄС для фінансування її ультраправої партії.

На тлі вироку суду Ле Пен вперше сказала, що офіційний лідер її "Національного об’єднання" Жордан Барделла міг би претендувати на президентську посаду.