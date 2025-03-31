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"Я – Марин": Орбан поддержал Ле Пен, которой грозит тюрьма

Новости — Понедельник, 31 марта 2025, 13:38 — Ирина Кутелева

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан выразил поддержку лидеру ультраправых Франции Марин Ле Пен, которую признали виновной в хищении средств ЕС для финансирования ее ультраправой партии.

Сообщение со словами поддержки в адрес Ле Пен Орбан опубликовал в своем Х, сообщает "Европейская правда".

Он написал: "Je suis Marine!" ("Я – Марин"), а также отметил аккаунт Ле Пен в Х.

Начиная с января 2015 года, после многомиллионной акции Je suis Charlie солидарности с расстрелянными журналистами газеты Charlie Hebdo выражение "Je suis" начало означать солидарность с жертвами терроризма, иногда – протест против действий, которые некоторые считают ущемлением свободы слова.

31 марта Ле Пен и ее соратников признали виновными по делу о фиктивном трудоустройстве помощников партии в Европарламенте.

Ле Пен и ее 12 помощников, которые тоже проходили обвиняемыми, признали виновными в получении средств, приобретенных незаконным путем. Суд пришел к выводу, что общие убытки от нарушений составляют 2,9 млн евро.

Сообщалось, что суд запретил Ле Пен баллотироваться на государственные должности после того, как ее признали виновной в хищении средств ЕС для финансирования ее ультраправой партии.

На фоне приговора суда Ле Пен впервые сказала, что официальный лидер ее "Национального объединения" Жордан Барделла мог бы претендовать на президентский пост.

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Орбан Франция
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