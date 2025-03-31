У Молдові депутатку і її чоловіка засудили до в'язниці у справі про фінансування партії Шора

У Молдові депутатку Ірину Лозован засудили до шести років ув’язнення у справі про підкуп мера та незаконне фінансування партії "Шор".

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Кишинівський суд у секторі Буюкани визнав Лозован і її чоловіка винними за звинуваченнями стосовно підкупу мера міста Окниця та щодо незаконного фінансування партій.

Лозован засудили до 6 років позбавлення волі, а чоловіка, який був районним радником в Окниці – до п’яти років. Обом заборонили обіймати певні посади протягом наступних 5 років.

Також суд розпорядився конфіскувати 30 тисяч доларів, які вони намагались занести меру міста.

Подружжя не з’явилось на судове засідання, їх оголосили у розшук.

Розслідування щодо Лозован і її чоловіка Павла Гирляну почали у 2023 році. Як вважають, Шор задіяв подружжя у своїх інтересах після того, коли його політсилу оголосили неконституційною. Лозован за винагороду переконувала мерів і місцевих радників приєднуватись до партії "Відродження". Подружжя затримали під час передачі 30 тисяч доларів меру Окниці в обмін на те, що він перейде від Партії соціалістів до "Відродження".

Також стало відомо, що депутат Александр Нестеровський, якого засудили до 12 років позбавлення волі і великого штрафу у справі про незаконне фінансування партії "Шор", втік до Придністров’я з допомогою російських "дипломатів".

Нагадаємо, перед цим у Молдові заарештували лідерку автономного регіону Гагаузія, яка обралася від партії "Шор", вона звернулася до Путіна і Трампа з проханням посприяти її звільненню і нарікає на "репресії у Молдові".