В Молдове депутата Ирину Лозован приговорили к шести годам заключения по делу о подкупе мэра и незаконном финансировании партии "Шор".

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Кишиневский суд в секторе Буюканы признал Лозован и ее мужа виновными по обвинению в отношении подкупа мэра города Окница и по незаконному финансированию партий.

Лозован приговорили к 6 годам лишения свободы, а мужчину, который был районным советником в Окнице – к пяти годам. Обоим запретили занимать определенные должности в течение следующих 5 лет.

Также суд распорядился конфисковать 30 тысяч долларов, которые они пытались занести мэру города.

Супруги не явились на судебное заседание, их объявили в розыск.

Расследование в отношении Лозован и ее мужа Павла Гирляну начали в 2023 году. Как считают, Шор задействовал супругов в своих интересах после того, как его политсилу объявили неконституционной. Лозован за вознаграждение убеждала мэров и местных советников присоединяться к партии "Возрождение". Супругов задержали во время передачи 30 тысяч долларов мэру Окницы в обмен на то, что он перейдет от Партии социалистов в "Возрождение".

Также стало известно, что депутат Александр Нестеровский, которого приговорили к 12 годам лишения свободы и крупному штрафу по делу о незаконном финансировании партии "Шор", сбежал в Приднестровье с помощью российских "дипломатов".

Напомним, перед этим в Молдове арестовали лидера автономного региона Гагаузия, которая избралась от партии "Шор", она обратилась к Путину и Трампу с просьбой посодействовать ее освобождению и сетует на "репрессии в Молдове".