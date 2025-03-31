Засуджений у Молдові депутат-соратник Шора втік у Придністров’я за сприяння РФ

Молдовський депутат Александр Нестеровський, якого засудили до 12 років позбавлення волі і великого штрафу у справі про незаконне фінансування партії "Шор", опинився на території Придністров’я з допомогою російських "дипломатів".

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

У Службі інформації та безпеки Молдови (СІБ) заявили, що оголошений у міжнародний розшук депутат Нестеровський перебуває у невизнаному Придністров’ї і втік туди за сприяння Росії.

"У нас є підтверджена інформація, що Росія допомогла Александру Нестеровському уникнути взяття під варту. Ці дії – частина механізму гібридної агресії проти Молдови, про який спецслужба неодноразово попереджала", – заявив очільник служби Александр Мустяце.



За даними СІБ, напередодні оголошення вироку, 18 березня, Нестеровський приїхав до посольства РФ у Кишиневі, а наступного дня його перевезли до Придністров’я на авто з дипломатичними номерами.

На брифінгу Мустяце показав записи з камер відеоспостереження, на яких видно, як Нестеровський заходить у посольство.

"Він досі перебуває там під захистом російських спецслужб. Під час оголошення вироку він вже перебував на лівому березі Дністра", – заявив очільник СІБ.

Нестеровського у вересні 2024 року позбавили депутатської недоторканності, а 19 березня суд у Кишиневі засудив його до 12 років позбавлення волі та штрафу у розмірі 500 тисяч леїв за пасивну корупцію та створення умов для незаконного фінансування партії "Шор". За даними прокуратури, він отримав від олігарха-втікача Шора не менше 35 тисяч доларів за те, що перейшов з лав соціалістів Додона у партію "Відродження".

Також звинувачення стверджує, що Нестеровський вмовляв ексдепутатку Аріну Спетару створити "проєвропейську" партію, що діятиме в інтересах Шора, та передав їй суми у розмірі 50 тисяч доларів і 100 тисяч леїв.

Нестеровський не з’явився до суду, а в російських ЗМІ тоді з’явилась інформація, що він отримав громадянство РФ.

Нагадаємо, сам Ілан Шор у Молдові засуджений до 15 років позбавлення волі у справі про виведення з банківської системи країни 1 мільярда доларів – так званої "крадіжки мільярда".