Заарештована лідерка Гагаузії, що просила захисту у Путіна, звернулась і до Трампа

Заарештована у Молдові лідерка автономного регіону Гагаузія Євгенія Гуцул написала листа президенту США Дональду Трампу з проханням втрутитись у ситуацію, згадавши, що звернулась також до президента Туреччини.

Як повідомляє "Європейська правда", текст листа опублікувало видання Newsmaker, зазначивши, що спершу він з’явився у гагаузьких інформаційних ресурсах.

У листі Гуцул закликає Трампа захистити її від несправедливого переслідування.

"Ви є лідером великої держави, а я – керівниця невеликого автономного регіону. Але у нас є дещо спільне: нас обох обрав народ, попри пропагандистські зусилля і тиск корумпованих глобалістських еліт. Пишу вам, пане президенте, із-за ґрат в’язниці №13 у Молдові, куди мене помістили за сфабрикованими звинуваченнями, і звертаюся до вас як захисника демократичних цінностей", – йдеться на початку листа.

Пояснюючи Трампу передісторію того, чому регіон є автономією, Гуцул згадала "батьків-засновників Гагаузії".

Вона заявила про "порушення Молдовою священних домовленостей" щодо регіону "за згоди ЄС і Сполученого Королівства", та заявила, що у Молдові "розгортається румунський сценарій" – маючи на увазі те, як одіозного Келіна Джорджеску відсторонили від виборів.

"Пане президенте, гагаузький народ завжди мав глибоку повагу до американських ідеалів свободи і справедливості. Сьогодні ми звертаємося до вас за моральною і політичною підтримкою. Ваше лідерство може запобігти тому, що ця ситуація переросте у новий громадянський конфлікт… Віримо, що рішуча позиція США може змусити Кишинів облишити зусилля з підриву легітимних засад нашої автономії, припинити політичні переслідування і звільнити незаконно затриманих", – пише Гуцул.

"Закликаю вас задіяти усі наявні дипломатичні інструменти, щоб запобігти поглибленню кризи… Я також писала Його Високоповажності Президенту Путіну і Його Високоповажності Президенту Туреччини Ердогану як лідерам країн, які історично були захисниками гагаузького народу", – додала вона.

Нагадаємо, Євгенію Гуцул затримали ввечері 25 березня в аеропорту Кишинева через те, що її право виїзду за кордон обмежене, та ухвалили рішення про 20-денний арешт.

Гуцул є фігуранткою кримінального провадження в Молдові, яке з квітня 2024 року розглядається в суді. Її звинувачують у тому, що вона, працюючи секретаркою партії "Шор" у 2019-2022 роках систематично та щоденно ввозила в Молдову з РФ гроші, які використовували для фінансування політичної діяльності партії. Антикорупційна прокуратура Молдови також звинувачує її в координації діяльності деяких офісів партії.



