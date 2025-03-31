Ультраправий кандидат у президенти Румунії лідирує за лічені тижні до виборів

Підтриманий ультраправими партіями Румунії кандидат у президенти Джордже Сіміон є лідером симпатій румунських виборців за кілька тижнів до голосування.

Про це свідчить опитування соціологічного центру Verifield, яке поширив у Facebook інший кандидат у президенти, мер Бухареста Нікушор Дан, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з опитуванням, у першому турі виборів президента Румунії Сіміон, лідер ультраправого "Альянсу за обʼєднання румунів" (AUR), здобув би 35% голосів виборців.

Друге й третє місця в опитуванні посіли незалежні кандидати – експрем'єр Віктор Понта (21,1%) і сам Нікушор Дан (20,8%). Також на суттєвий результат може розраховувати підтриманий урядовою коаліцією Крін Антонеску (16,4%).

Решта кандидатів не отримують більше 5%.

Опитування проводилося з 24 по 28 березня 2025 року, максимальна похибка даних становить 2,95% за довірчої ймовірності 95%.

Нагадаємо, у грудні 2024 року Конституційний суд Румунії скасував перший тур президентських виборів, пославшись на докази втручання з боку Росії.

Переможцю того туру виборів, антизахідному політику і прихильнику теорій змов Келіну Джорджеску, заборонили брати участь у повторних виборах президента.

Після цього Джордже Сіміон став єдиним кандидатом у президенти Румунії від ультраправих сил.

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