Ультраправый кандидат в президенты Румынии лидирует за считанные недели до выборов

Поддержанный ультраправыми партиями Румынии кандидат в президенты Джордже Симион является лидером симпатий румынских избирателей за несколько недель до голосования.

Об этом свидетельствует опрос социологического центра Verifield, который распространил в Facebook другой кандидат в президенты, мэр Бухареста Никушор Дан, сообщает "Европейская правда".

Согласно опросу, в первом туре выборов президента Румынии Симион, лидер ультраправого "Альянса за объединение румын" (AUR), получил бы 35% голосов избирателей.

Второе и третье места в опросе заняли независимые кандидаты – Виктор Понта (21,1%) и сам Никушор Дан (20,8%). Также на существенный результат может рассчитывать поддержанный правительственной коалицией Крин Антонеску (16,4%).

Остальные кандидаты не получают более 5%.

Опрос проводился с 24 по 28 марта 2025 года, максимальная погрешность данных составляет 2,95% при доверительной вероятности 95%.

Напомним, в декабре 2024 года Конституционный суд Румынии отменил первый тур президентских выборов, сославшись на доказательства вмешательства со стороны России.

Победителю того тура выборов, антизападному политику и стороннику теорий заговоров Келину Джорджеску, запретили участвовать в повторных выборах президента.

После этого Джордже Симион стал единственным кандидатом в президенты Румынии от ультраправых сил.

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