Топсуд Румунії: Джорджеску зможе балотуватись у президенти на наступних виборах

Конституційний суд Румунії розʼяснив, що заборона на участь антизахідного політика Келіна Джорджеску у виборах президента не поширюється на наступні такі вибори.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Politico, яке ознайомилось із опублікованим 13 березня обґрунтуванням суду.

У румунському Конституційному суді пояснили, що Джорджеску було заборонено брати участь у травневих виборах через "недотримання ним правових норм, що стосуються виборчої процедури, яка має важливе значення для демократії та верховенства права".

Водночас обґрунтування пояснює, що "відповідність кандидатів конституційним принципам і цінностям" оцінюється в кожному конкретному випадку. А отже, Джорджеску має право балотуватись у президенти наступного разу.

Центральна виборча комісія Румунії заборонила Келіну Джорджеску брати участь у виборах президента після того, як постановила, що він порушив виборчі правила у скасованому першому турі виборів у листопаді 2024 року.

Крім того, минулого місяця прокуратура порушила проти Джорджеску кримінальну справу, звинувативши його в "підбурюванні до дій, спрямованих проти конституційного ладу", підтримці фашистських угруповань і неправдивих деклараціях про фінансування виборчої кампанії та розкриття інформації про активи.

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