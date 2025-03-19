Румунські ультраправі обʼєднались довкола одного кандидата в президенти

Румунський політик Джордже Сіміон у середу став єдиним кандидатом від ультраправих на президентських виборах у травні після того, як його політична союзниця за домовленістю зняла свою кандидатуру.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Сіміон, лідер Альянсу за об'єднання румунів (AUR), і Анамарія Гаврила, лідерка Партії молоді (POT), раніше спільно подали кандидатури на президентські вибори.

Вони домовились, що один із них зніме свою кандидатуру, якщо виборчі органи затвердять обидві. У середу свою кандидатуру зняла Гаврила.

"Ми вирішили підтримати того, хто має найбільше шансів", – пояснила вона в середу.

Своєю чергою Сіміон заявив, що "сьогодні, як ніколи, Румунія потребує єдності своїх національних сил".

У грудні 2024 року Конституційний суд Румунії скасував перший тур президентських виборів, пославшись на докази втручання з боку Росії.

Переможцю того туру виборів, антизахідному політику і прихильнику теорій змов Келіну Джорджеску, заборонили брати участь у повторних виборах президента.

Опитування громадської думки, оприлюднене на початку цього місяця, показало, що Сіміон вийде до другого туру виборів, але відстає від Нікушора Дана – центристського мера Бухареста, який балотується як незалежний кандидат.

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