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Посол РФ у Молдові каже, що дізнався зі ЗМІ про депутата, який втік у Придністров’я 

Новини — Понеділок, 31 березня 2025, 18:27 — Марія Ємець

Посол Росії у Молдові Олег Озеров сказав, що "нічого не знає" про роль посольства РФ до втечі у Придністров’я засудженого депутата Александра Нестеровського.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Російський посол спілкувався із журналістами після того, як його викликали до МЗС Молдови після повідомлення Служби інформації і безпеки, що засуджений депутат Нестеровський втік у Придністров’я за сприяння посольства РФ. 

Озеров сказав, що дізнався про Нестеровського "зі ЗМІ" і, мовляв, ніколи особисто з ним не зустрічався. Також він сказав, що "в епоху штучного інтелекту вірити жодним зображенням не можна" – коли йому вказали на оприлюднені СІБ кадри, як депутат заходить у будівлю посольства. 

На питання про те, чи був Нестеровський у посольстві Росії 18 березня, Озеров сказав, що "нічого не знає".

"Ви у СІБ запитайте… Я взагалі цю людину не бачив, звідки я знаю, заходив він чи не заходив. До нас щоденно десятки людей приходять з консульськими питаннями", – сказав російський посол. 

Його також запитали, чи міг депутат поїхати з посольства на машині з дипломатичними номерами. 

Озеров відповів фразою, що подібні питання "обговорюють у рамках двосторонніх діалогів на основі міждержавних правових документів, а не публічних заяв провокаційного характеру". 

Перед тим у посольстві РФ назвали безпідставними заяви про свою причетність до втечі депутата. 

Нагадаємо, 31 березня Служба інформації і безпеки Молдови заявила, що молдовський депутат Александр Нестеровський, якого засудили до 12 років позбавлення волі і великого штрафу у справі про незаконне фінансування партії "Шор" втік у Придністров’я і його вивезли туди з території посольства РФ на авто з дипломатичними номерами. 

Міністерство закордонних справ Молдови 31 березня оголосило про вислання з країни трьох працівників посольства Росії.

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