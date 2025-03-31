Посол РФ в Молдове говорит, что узнал из СМИ о депутате, который сбежал в Приднестровье

Посол России в Молдове Олег Озеров сказал, что "ничего не знает" о роли посольства РФ в побеге в Приднестровье осужденного депутата Александра Нестеровского.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Российский посол общался с журналистами после того, как его вызвали в МИД Молдовы после сообщения Службы информации и безопасности, что осужденный депутат Нестеровский сбежал в Приднестровье при содействии посольства РФ.

Озеров сказал, что узнал о Нестеровском "из СМИ" и, мол, никогда лично с ним не встречался. Также он сказал, что "в эпоху искусственного интеллекта верить никаким изображениям нельзя" – когда ему указали на опубликованные СИБ кадры, как депутат заходит в здание посольства.

На вопрос о том, был ли Нестеровский в посольстве России 18 марта, Озеров сказал, что "ничего не знает".

"Вы у СИБ спросите... Я вообще этого человека не видел, откуда я знаю, заходил он или не заходил. К нам ежедневно десятки людей приходят с консульскими вопросами", – сказал российский посол.

Его также спросили, мог ли депутат уехать из посольства на машине с дипломатическими номерами.

Озеров ответил фразой, что подобные вопросы "обсуждают в рамках двусторонних диалогов на основе межгосударственных правовых документов, а не публичных заявлений провокационного характера".

Перед тем в посольстве РФ назвали безосновательными заявления о своей причастности к побегу депутата.

Напомним, 31 марта Служба информации и безопасности Молдовы заявила, что молдавский депутат Александр Нестеровский, которого приговорили к 12 годам лишения свободы и крупному штрафу по делу о незаконном финансировании партии "Шор" сбежал в Приднестровье и его вывезли туда с территории посольства РФ на авто с дипломатическими номерами.

Министерство иностранных дел Молдовы 31 марта объявило о высылке из страны трех сотрудников посольства России.