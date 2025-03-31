Молдова виганяє трьох працівників посольства Росії

Міністерство закордонних справ Молдови 31 березня оголосило про вислання з країни трьох працівників посольства Росії.

Про це йдеться в заяві молдовського МЗС, передає "Європейська правда".

Зазначається, що зовнішньополітичне відомство Молдови у понеділок викликало посла РФ Олега Озерова і передало йому "ноту, в якій оголосило трьох співробітників посольства Росії небажаними особами".

"Рішення молдовської влади ґрунтується на чітких доказах діяльності, що суперечить дипломатичному статусу на території Республіки Молдова. Дипломати повинні покинути країну", – ідеться в заяві.

Доповнено 16:43. Посол Росії в Молдові Олег Озеров заявив, що серед висланих працівників посольства – співголова Обʼєднаної контрольної комісії від РФ Александр Андреєва. (До складу ОКК входять представники невизнаного Придністров'я, Молдови, Росії, України і ОБСЄ.)

Причин вислання працівників російського посольства МЗС Молдови не уточнює.

Водночас раніше в понеділок молдовська Служба безпеки та інформації оголосила, що депутат Александр Нестеровський, якого засудили до 12 років позбавлення волі у справі про незаконне фінансування партії "Шор", опинився на території Придністров’я з допомогою російських "дипломатів".

Нестеровського у вересні 2024 року позбавили депутатської недоторканності, а 19 березня суд у Кишиневі засудив його до 12 років позбавлення волі та штрафу у розмірі 500 тисяч леїв за пасивну корупцію та створення умов для незаконного фінансування партії "Шор".

Нестеровський не з’явився до суду, а в російських ЗМІ тоді з’явилась інформація, що він отримав громадянство РФ.

Нагадаємо, сам Ілан Шор у Молдові засуджений до 15 років позбавлення волі у справі про виведення з банківської системи країни 1 мільярда доларів – так званої "крадіжки мільярда".