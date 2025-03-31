Маск звинуватив "радикальних ліваків" у вироку Ле Пен

Американський мільярдер Ілон Маск запропонував своє бачення вироку Марін Ле Пен у Франції у справі про фіктивне працевлаштування в Європарламенті, в результаті якого вона не зможе брати участь у президентських виборах.

Думка Маска була викладена на просторах Х, повідомляє "Європейська правда".

На думку близького до Дональда Трампа мільярдера, за вироком Ле Пен стоять "радикальні ліваки".

"Коли радикальні ліваки не можуть перемогти шляхом демократичного голосування, вони зловживають правовою системою, щоб ув'язнити своїх опонентів. Це їхня стандартна тактика в усьому світі", – написав Маск.

Нагадаємо, 31 березня оголосили вирок у справі щодо фіктивного найму євродепутатами "Національного об'єднання" помічників у Європарламенті, яким виплачували гонорари з передбаченого на це бюджету органу, але на практиці вони виконували іншу роботу для партії.

Підсудними у справі були дев’ять євродепутатів політсили включно з Марін Ле Пен та дванадцять помічників.

Ле Пен засудили до двох років умовного терміну і двох – домашнього арешту з електронним браслетом, та 5-річної заборони обіймати виборні посади. Це означає, що вона не зможе балотуватись у президенти на виборах 2027 року.

Адвокат Ле Пен заявив, що вона оскаржить вирок. Але поки той буде чинним, заборона балотуватись на державні посади залишається в силі.