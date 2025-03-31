Ле Пен засудили до домашнього арешту й заборонили участь у виборах-2027

Французький суд заcудив лідерку ультраправих Марін Ле Пен до 4 років позбавлення волі – двох умовних і двох – арешту з електронним браслетом, та заборонив участь у виборах наступні п’ять років – що означає, що вона не зможе змагатись за посаду президента у 2027 році.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Марін Ле Пен після визнання винною засудили до чотирьох років позбавлення волі, з яких два – умовних і два – так званого жорсткого терміну (prison ferme), які вона зможе відбувати вдома з електронним браслетом.

Окрім того, їй доведеться сплатити штраф у розмірі 100 тисяч євро.

Також Ле Пен заборонили претендувати на виборні посади наступні п'ять років. Якщо вирок не вийде оскаржити, це ставить хрест на її планах вчетверте балотуватися на посаду президента Франції у 2027 році.

Політикиня вийшла із зали до завершення оголошення вироку, їй не перешкоджали.

Нагадаємо, оголошення вироку у справі про розкрадання коштів з бюджету Європарламенту шляхом фіктивного працевлаштування помічників розпочали вранці у понеділок. Ле Пен та її соратників визнали винними. Суд у справі тривав з 30 вересня 2024 року.

Перші звістки про можливі зловживання надійшли від анонімної особи з Європарламенту у травні 2015 року. Згідно з цими твердженнями, 20 людей, оформлених на роботу як помічники євродепутатів тоді ще "Народного фронту", де-факто обіймали офіційні посади у структурі партії і виконували відповідні завдання. Це суперечить правилу, що гонорари помічникам з бюджету Європарламенту не можуть використовуватися як зарплатня за контрактом з відповідною політсилою.