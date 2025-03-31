Ле Пен оскаржить вирок суду, який закриває їй дорогу до президентства

Ультраправа французька політикиня Марін Ле Пен оскаржить вирок суду у справі про фіктивне працевлаштування в Європарламенті, який забороняє їй обиратись на державні посади.

Про це журналістам заявив адвокат Ле Пен Родольф Босселют, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Босселют заявив, що "ми будемо подавати апеляцію" на вирок французькій політикині.

За словами адвоката Ле Пен, його підзахисна, як і інші обвинувачені, "скористалася своїм правом на захист".

Нагадаємо, у понеділок 31 березня оголосили вирок у справі щодо фіктивного найму євродепутатами "Національного об'єднання" помічників у Європарламенті, яким виплачували гонорари з передбаченого на це бюджету органу, але на практиці вони виконували іншу роботу для партії.

Підсудними у справі були дев’ять євродепутатів політсили включно з самою Ле Пен та дванадцять помічників, усіх визнали винними у розкраданні публічних коштів або прийнятті коштів, отриманих у незаконний спосіб.

Суд дійшов висновку, що загальні збитки від порушень складають 2,9 млн євро.

Марін Ле Пен засудили до двох років умовного терміну і двох – домашнього арешту з електронним браслетом, та 5-річної заборони обіймати виборні посади – що означає, що вона не зможе балотуватись у президенти на виборах 2027 року. Також їй доведеться сплатити 100 тисяч євро штрафу.

Правопопулістську французьку партію "Національне об’єднання" зобов’язали сплатити штраф у розмірі 2 млн євро. За половину цього штрафу зарахують 1 млн євро коштів, конфіскованих у рамках розслідування справи.