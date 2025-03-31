Маск обвинил "радикальных леваков" в приговоре Ле Пен

Американский миллиардер Илон Маск предложил свое видение приговора Марин Ле Пен во Франции по делу о фиктивном трудоустройстве в Европарламенте, в результате которого она не сможет участвовать в президентских выборах.

Мнение Маска было изложено на просторах Х, сообщает "Европейская правда".

По мнению близкого к Дональду Трампу миллиардера, за приговором Ле Пен стоят "радикальные леваки".

"Когда радикальные леваки не могут победить путем демократического голосования, они злоупотребляют правовой системой, чтобы посадить своих оппонентов. Это их стандартная тактика во всем мире", – написал Маск.

Напомним, 31 марта объявили приговор по делу о фиктивном найме евродепутатами "Национального объединения" помощников в Европарламенте, которым выплачивали гонорары из предусмотренного на это бюджета органа, но на практике они выполняли другую работу для партии.

Подсудимыми по делу были девять евродепутатов политсилы, включая Марин Ле Пен и двенадцать помощников.

Ле Пен приговорили к двум годам условного срока и двум – домашнего ареста с электронным браслетом, и 5-летнему запрету занимать выборные должности. Это означает, что она не сможет баллотироваться в президенты на выборах 2027 года.

Адвокат Ле Пен заявил, что она обжалует приговор. Но пока тот будет действовать, запрет балотироваться остается в силе.