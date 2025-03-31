Фіцо назвав жартом слова про те, що фон дер Ляєн обізвала його "ідіотом"
Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що слова про розмову з президенткою Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, яка його нібито лаяла і назвала "ідіотом", були жартом.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у Facebook.
Фіцо підтвердив, що говорив із фон дер Ляєн про тарифи, які має запровадити президент США Дональд Трамп, і епідемію ящуру у Словаччині.
"Я сподіваюся, що президентка Єврокомісії зрозумівла жарт із сьогоднішньої пресконференції, коли я сказав журналістам, що президентка ЄК страшенно вилаяла мене за те, що я нічого не зробив, як стверджує словацька опозиція, щоб запобігти запровадженню США нових тарифів проти всього світу", – написав він.
Премʼєр Словаччини додав, що "словацькі ЗМІ та опозиція не зрозуміли жарту".
Роберт Фіцо неодноразово тиражував проросійські тези та йшов на відкриту конфронтацію з Україною в питанні транзиту російського газу.
Нещодавно прем’єр-міністр Словаччини пригрозив заблокувати подальші європейські санкції проти Росії, якщо ті, за його словами, загрожуватимуть мирному врегулюванню війни в Україні.