Фицо назвал шуткой слова о том, что фон дер Ляйен обозвала его "идиотом"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что слова о разговоре с президентом Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая его якобы ругала и назвала "идиотом", были шуткой.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в Facebook.

Фицо подтвердил, что говорил с фон дер Ляйен о тарифах, которые должен ввести президент США Дональд Трамп, и эпидемии ящура в Словакии.

"Я надеюсь, что президент Еврокомиссии поняла шутку с сегодняшней пресс-конференции, когда я сказал журналистам, что президент ЕК ужасно отругала меня за то, что я ничего не сделал, как утверждает словацкая оппозиция, чтобы предотвратить введение США новых тарифов против всего мира", – написал он.

Премьер Словакии добавил, что "словацкие СМИ и оппозиция не поняли шутки".

Роберт Фицо неоднократно тиражировал пророссийские тезисы и шел на открытую конфронтацию с Украиной в вопросе транзита российского газа.

Недавно премьер-министр Словакии пригрозил заблокировать дальнейшие европейские санкции против России, если те, по его словам, будут угрожать мирному урегулированию войны в Украине.