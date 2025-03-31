ЗМІ: Італія розслідує польоти дронів над об'єктом ЄС, підозрює шпигунство

Італійська прокуратура розпочала розслідування можливого шпигунства і тероризму після того, як безпілотник кілька разів пролетів над дослідницьким центром Європейського Союзу на північному заході Італії.

Про це агентству Reuters повідомили в понеділок, 31 березня, два ознайомлені співрозмовники, пише "Європейська правда".

Співрозмовники агентства стверджують, що Європейський об'єднаний дослідницький центр (JRC) в місті Іспра на озері Маджоре повідомив про п'ять прольотів комерційного безпілотника в березні, який, судячи зі знімків, був, ймовірно, російського виробництва.

Польоти над JRC, який був відкритий в 1960 році як ядерний дослідницький центр, заборонені.

Антитерористичний відділ міланської прокуратури розпочав розслідування військового або політичного шпигунства з терористичною метою, додав один із співрозмовників агентства.

Міністр оборони Італії Гвідо Кросетто, своєю чергою, заявив, що звинувачення у можливому військовому або промисловому шпигунстві є дуже серйозними і вписуються в схему, яку він раніше відзначав.

"Ведеться гібридна війна. Вона настільки ж небезпечна, наскільки і прихована, постійна і задушлива ... включає в себе суміш цілеспрямованих кібератак ... (в тому числі) крадіжку військових і промислових технологій і патентів, поряд з багатьма іншими ворожими діями, що здійснюються численними державними і недержавними суб'єктами", – сказав він.

"Комісія прагне захистити свою інформацію, персонал і мережі перед обличчям будь-якої можливої загрози безпеці", – заявив речник Єврокомісії в текстовому повідомленні агентству.

Він додав, що стосовно цього конкретного випадку "ми не спостерігали жодних порушень безпілотниками безпольотної зони над будівлею Комісії в Іспанії, а також не знаємо про будь-яку пов'язану з цим конкретну загрозу безпеці".

Однак два співрозмовника, які безпосередньо знають про це питання, повідомили, що центр сам повідомив владу про порушення свого повітряного простору.

Нещодавно повідомляли, що баварське земельне управління кримінальної поліції проводить розслідування після кількох помічених безпілотників над об'єктами Бундесверу в Манхінгу і Нойбурзі-ан-дер-Донау.

У лютому німецька армія виявила підозрілі безпілотники над базою, де проходять підготовку українські солдати, і розслідує можливе шпигунство.

Минулого року повідомляли про низку інцидентів з прольотами невідомих дронів над авіабазами США у Британії. Зокрема, писали про інцидент 24 листопада, коли безпілотні літальні апарати були помічені над трьома базами Королівських ВПС Британії у Саффолку та Норфолку.