СМИ: Италия расследует полеты дронов над объектом ЕС, подозревает шпионаж

Итальянская прокуратура начала расследование возможного шпионажа и терроризма после того, как беспилотник несколько раз пролетел над исследовательским центром Европейского Союза на северо-западе Италии.

Об этом агентству Reuters сообщили в понедельник, 31 марта, два ознакомленных собеседника, пишет "Европейская правда".

Собеседники агентства утверждают, что Европейский объединенный исследовательский центр (JRC) в городе Испра на озере Маджоре сообщил о пяти пролетах коммерческого беспилотника в марте, который, судя по снимкам, был, вероятно, российского производства.

Полеты над JRC, который был открыт в 1960 году как ядерный исследовательский центр, запрещены.

Антитеррористический отдел миланской прокуратуры начал расследование военного или политического шпионажа с террористической целью, добавил один из собеседников агентства.

Министр обороны Италии Гвидо Кросетто, в свою очередь, заявил, что обвинения в возможном военном или промышленном шпионаже являются очень серьезными и вписываются в схему, которую он ранее отмечал.

"Ведется гибридная война. Она столь же опасна, насколько и скрытая, постоянная и удушающая ... включает в себя смесь целенаправленных кибератак ... (в том числе) кражу военных и промышленных технологий и патентов, наряду со многими другими враждебными действиями, осуществляемыми многочисленными государственными и негосударственными субъектами", – сказал он.

"Комиссия стремится защитить свою информацию, персонал и сети перед лицом любой возможной угрозы безопасности", – заявил представитель Еврокомиссии в текстовом сообщении агентству.

Он добавил, что в этом конкретном случае "мы не наблюдали никаких нарушений беспилотниками бесполетной зоны над зданием Комиссии в Испании, а также не знаем о какой-либо связанной с этим конкретной угрозе безопасности".

Однако два собеседника, которые непосредственно знают об этом вопросе, сообщили, что центр сам сообщил властям о нарушении своего воздушного пространства.

Недавно сообщалось, что баварское земельное управление криминальной полиции проводит расследование после нескольких замеченных беспилотников над объектами Бундесвера в Манхинге и Нойбурге-ан-дер-Донау.

В феврале немецкая армия обнаружила подозрительные беспилотники над базой, где проходят подготовку украинские солдаты, и расследует возможный шпионаж.

В прошлом году сообщалось о ряде инцидентов с пролетами неизвестных дронов над авиабазами США в Британии. В частности, писали об инциденте 24 ноября, когда беспилотные летательные аппараты были замечены над тремя базами Королевских ВВС Британии в Саффолке и Норфолке.