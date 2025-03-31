Сікорський про Трампа та Путіна: він потроху усвідомлює, з яким партнером має справу

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що американський президент Дональд Трамп поступово усвідомлює, з яким "партнером" він має справу, маючи на увазі очільника Кремля Владіміра Путіна.

Про це він сказав у понеділок, 31 березня, цитує RMF24, пише "Європейська правда".

Коментуючи нещодавні заяви Трампа щодо Путіна, які свідчать про те, що американський лідер починає дратуватися переговорною позицією Кремля, Сікорський заявив: "Здається, президент Дональд Трамп поступово усвідомлює, з яким партнером він має справу".

"На жаль, той факт, що Україна погодилася на безумовне припинення вогню, не отримав позитивної відповіді від іншої сторони. І навіть це обмежене припинення вогню, з точки зору типу цілей, які атакуються, на жаль, не дотримується", – сказав очільник польського МЗС.

Він наголосив, що вірить у те, що Трамп поступово усвідомлює, з яким партнером він має справу, і що "рано чи пізно він усвідомить корисність європейських союзників у цих переговорах".

Також Сікорський зазначив, що американська дипломатична концепція ведення переговорів про мир в Україні без Європи, ймовірно, є помилковою, і що європейські представники можуть бути корисними для Білого дому в розумінні і використанні російського способу мислення про світ.

"Ми повинні підтримувати цю готовність всієї Європи протистояти Путіну", – додав він.

У неділю, 30 березня, Трамп сказав, що "дуже злий, розлючений" на Путіна за те, що той заговорив про тимчасове керівництво в Україні. Він також пригрозив накласти додаткові санкції на російську нафту, якщо Москва не сяде за стіл переговорів і не припинить бойові дії в Україні.

Президент США також заявив, що для Росії існує "психологічний дедлайн" того, коли вона повинна дати згоду на повне припинення вогню в Україні.

31 березня група підтримки України у форматі "Веймар+" заявила, що збільшить свою допомогу країні, одночасно розглядаючи нові санкції проти Росії, щоб змусити її погодитися на припинення вогню.