Сикорский о Трампе и Путине: он понемногу осознает, с каким партнером имеет дело

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что американский президент Дональд Трамп постепенно осознает, с каким "партнером" он имеет дело, имея в виду главу Кремля Владимира Путина.

Об этом он сказал в понедельник, 31 марта, цитирует RMF24, пишет "Европейская правда".

Комментируя недавние заявления Трампа в отношении Путина, которые свидетельствуют о том, что американский лидер начинает раздражаться переговорной позицией Кремля, Сикорский заявил: "Кажется, президент Дональд Трамп постепенно осознает, с каким партнером он имеет дело".

"К сожалению, тот факт, что Украина согласилась на безусловное прекращение огня, не получил положительного ответа от другой стороны. И даже это ограниченное прекращение огня, с точки зрения типа целей, которые атакуются, к сожалению, не соблюдается", – сказал глава польского МИД.

Он подчеркнул, что верит в то, что Трамп постепенно осознает, с каким партнером он имеет дело, и что "рано или поздно он осознает полезность европейских союзников в этих переговорах".

Также Сикорский отметил, что американская дипломатическая концепция ведения переговоров о мире в Украине без Европы, вероятно, является ошибочной, и что европейские представители могут быть полезными для Белого дома в понимании и использовании российского способа мышления о мире.

"Мы должны поддерживать эту готовность всей Европы противостоять Путину", – добавил он.

В воскресенье, 30 марта, Трамп сказал, что "очень зол, разъярен" на Путина за то, что тот заговорил о временном руководстве в Украине. Он также пригрозил наложить дополнительные санкции на российскую нефть, если Москва не сядет за стол переговоров и не прекратит боевые действия в Украине.

Президент США также заявил, что для России существует "психологический дедлайн " того, когда она должна дать согласие на полное прекращение огня в Украине.

31 марта группа поддержки Украины в формате "Веймар+" заявила, что увеличит свою помощь стране, одновременно рассматривая новые санкции против России, чтобы заставить ее согласиться на прекращение огня.