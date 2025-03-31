Трамп встановив Путіну "психологічний дедлайн" для припинення вогню

Президент США Дональд Трамп заявив, що для Росії існує "психологічний дедлайн" того, коли вона повинна дати згоду на повне припинення вогню в Україні.

Про це глава Білого дому сказав під час спілкування з журналістами у своєму літаку, трансляцію вели американські ЗМІ, повідомляє "Європейська правда".

У Трампа запитали, чи є крайній термін, коли Росія повинна погодитися на угоду про припинення вогню.

"Це психологічний дедлайн", – сказав у відповідь президент США.

"Якщо я вважатиму, що вони нас обманюють, я не буду цьому радий", – додав він.

У відповідь на питання, що не вважає він, що Росія зараз зволікає, Трамп сказав, що не знає. "Я не думаю, я думаю, він (Путін) хоче укласти угоду", – заявив американський президент.

Відразу після цього Трамп сказав, що президент України Володимир Зеленський зіткнеться з "великими, великими проблемами", якщо відмовиться від угоди зі США щодо мінералів.

У неділю Трамп сказав NBC News, що він "дуже злий, розлючений" на Путіна за те, що той заговорив про тимчасове керівництво в Україні. Він також пригрозив накласти додаткові санкції на російську нафту, якщо Москва не сяде за стіл переговорів і не припинить бойові дії в Україні.

Трамп анонсував нову розмову з Путіним цього тижня, у якій вони обговорять Україну.

Напередодні президент Фінлянді Александр Стубб, після зустрічі з Трампом у Флориді в суботу, запропонував встановити 20 квітня крайнім терміном, щоб Росія погодилась на припинення бойових дій, перш ніж запроваджувати нові заходи тиску не неї.