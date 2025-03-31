Духовний радник Трампа після візиту в Україну: їм потрібна зброя, а не гроші

Особистий духовний радник президента США Дональда Трампа Марк Бернс заявив, що українські солдати на передовій не просять у США грошей, а зброю, щоб збивати російські безпілотники.

Про це він написав у Х після того, як відвідав Бучу, Ірпінь і Бородянку Київської області, передає "Європейська правда".

Бернс заявив, що українські військові на передовій "не просять грошей".

"Вони просять 1000 танків, 300 літаків F-35, протиповітряну зброю, щоб збивати безпілотники, які досі обстрілюють цивільні будівлі і вбивають людей", – сказав особистий духовний радник Трампа.

Він також нагадав, що "саме Трамп" замість "подушок" схвалив постачання Україні "Javelins".

"Президент Трамп покладе край цій війні. Усі тут, в Україні, дякують президенту Трампу і Америці за підтримку України", – додав пастор й також розповів про наслідки російської агресії в Україні.

Нагадаємо, напередодні у інтерв’ю NBC News Трамп заявив, що він "дуже злий, розлючений" на Путіна за те, що той заговорив про тимчасове керівництво в Україні.

Президент США також пригрозив накласти додаткові санкції на російську нафту, якщо Москва не сяде за стіл переговорів і не припинить бойові дії в Україні.

Трамп анонсував нову розмову з Путіним цього тижня, у якій вони обговорять Україну.

Водночас президент США пообіцяв "великі проблеми" Володимиру Зеленському за відмову від угоди про надра.