Трамп незабаром знову поговорить з Путіним

Президент США Дональд Трамп анонсував нову розмову з главою РФ Владіміром Путіним, у якій вони обговорять Україну.

Як пише "Європейська правда", про це Трамп сказав у неділю під час телефонної розмови з NBC News.

У спілкуванні з телеканалом президент США поділився, що розлючений через заклики глави Кремля ввести тимчасове зовнішнє управління в Україні.

Дональд Трамп пригрозив запровадити нові тарифи на російську нафту. Водночас, він сказав, що якщо Путін зробить "правильні речі", то його злість може розсіятися. У цьому контексті він повідомив про плани знову поспілкуватись з Путіним цього тижня.

Попередню розмову Дональд Трамп і Владімір Путін провели 18 березня. Детально про її результати "ЄП" розповідала у статті: Що змінили для України переговори лідерів Росії та США.

Після розмови Трампа і Путіна у Саудівській Аравії 23-25 березня пройшли кілька раундів переговорів, за підсумками яких США, Росія та Україна домовились про заборону ударів по енергооб’єктах, однак ця домовленість на практиці не діє. Росія продовжує атакувати українську енергоінфраструктуру.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна підготує докази порушення Росією режиму тиші в енергетиці та надасть їх Сполученим Штатам, очікуючи відповідної реакції.