Трамп обіцяє "великі проблеми" Зеленському за відмову від угоди про надра

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський зіткнеться з "великими, великими проблемами", якщо відмовиться від угоди зі США щодо мінералів.

Про це глава Білого дому сказав під час спілкування з журналістами у своєму літаку, відеотрансляцію вели американські ЗМІ, повідомляє "Європейська правда".

Трампа запитали про те, чи є дедлайн для того, аби лідер РФ Владімір Путін дав згоду на припинення вогню. Трамп відповів, що є "психологічний дедлайн", а потім практично відразу перейшов до президента України Володимира Зеленського.

"Він намагається відмовитися від угоди щодо рідкісноземельних елементів, і якщо він це зробить, у нього будуть проблеми, великі, великі проблеми", – сказав Трамп.

"Ми домовилися про угоду про рідкісноземельні метали. Зараз він говорить: знаєте, я хочу переглянути умови угоди. Він хоче бути членом НАТО. Але він ніколи не буде членом НАТО, він це розуміє. Якщо він хоче переглянути угоду, у нього будуть великі проблеми", – додав президент США.

У неділю Трамп сказав NBC News, що він "дуже злий, розлючений" на Путіна за те, що той заговорив про тимчасове керівництво в Україні. Він також пригрозив накласти додаткові санкції на російську нафту, якщо Москва не сяде за стіл переговорів і не припинить бойові дії в Україні.

Трамп анонсував нову розмову з Путіним цього тижня, у якій вони обговорять Україну.

Володимир Зеленський 28 березня повідомив, що Україна отримала новий проєкт угоди від США. Він сказав, що цей документ повинні оцінити юристи, та що він розгляне угоду, коли у ній не буде "законодавчих загроз" для України.

Детальніше читайте у матеріалі "ЄвроПравди": Трамп з надрами та Україна без прав: як Києву реагувати на нову угоду, яку просувають США.