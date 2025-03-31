Стармер і Зеленський обговорили деталі зустрічі щодо "сил гарантування" в Україні

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер увечері 31 березня провів телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським, яка зокрема стосувалась розміщення західних військ в Україні.

Про це повідомила пресслужба британського уряду, пише "Європейська правда".

Стармер і Зеленський зокрема обговорили зустріч "коаліції рішучих" у Парижі минулого тижня "і погодилися, що для підтримки безпеки України в довгостроковій перспективі існує реальний імпульс".

"Прем'єр-міністр додав, що зустріч британського, французького та українського військового керівництва, яка відбудеться найближчими днями, сприятиме наступному етапу детального планування (контингенту. – Ред.)", – зазначили на Даунінг-стрит.

Лідери також вшанували третю річницю звільнення міста Буча Київської області, яке стало першим свідченням масових воєнних злочинів російських військових в Україні.

Зеленський у повідомленні на Х про розмову також вказав, що британський премʼєр поінформував про свою розмову з Дональдом Трампом, "під час якої ішлося, зокрема, про результати нещодавньої зустрічі лідерів у Парижі та важливість тиску на Путіна".

Український президент уточнив, що зустріч представників генеральних штабів країн, які готові надати свій контингент, відбудеться "наприкінці цього тижня в Україні".

Як відомо, так звана "коаліція рішучих" на чолі з Францією та Британією кілька тижнів працює над планом відправки тисяч військових в Україну для гарантування майбутнього "припинення вогню".

27 березня у Парижі президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що в Україну вирушить франко-британська місія, яка працюватиме над посиленням української армії. Тоді ж він додав, що робота над потенційною відправкою так званих "сил гарантування" в Україну триває.