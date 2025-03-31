Стармер и Зеленский обсудили детали встречи по "силам гарантирования" в Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер вечером 31 марта провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским, который в частности касался размещения западных войск в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба британского правительства, пишет "Европейская правда".

Стармер и Зеленский в частности обсудили встречу "коалиции решительных" в Париже на прошлой неделе "и согласились, что для поддержки безопасности Украины в долгосрочной перспективе существует реальный импульс".

"Премьер-министр добавил, что встреча британского, французского и украинского военного руководства, которая состоится в ближайшие дни, будет способствовать следующему этапу детального планирования (контингента. – Ред.)", – отметили на Даунинг-стрит.

Лидеры также почтили третью годовщину освобождения города Буча Киевской области, которое стало первым свидетельством массовых военных преступлений российских военных в Украине.

Зеленский в сообщении на Х о разговоре также указал, что британский премьер проинформировал о своем разговоре с Дональдом Трампом, "во время которого речь шла, в частности, о результатах недавней встречи лидеров в Париже и важности давления на Путина".

Украинский президент уточнил, что встреча представителей генеральных штабов стран, которые готовы предоставить свой контингент, состоится "в конце этой недели в Украине".

Как известно, так называемая "коалиция решительных" во главе с Францией и Британией несколько недель работает над планом отправки тысяч военных в Украину для обеспечения будущего "прекращения огня".

27 марта в Париже президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что в Украину отправится франко-британская миссия, которая будет работать над усилением украинской армии. Тогда же он добавил, что работа над потенциальной отправкой так называемых "сил гарантирования" в Украину продолжается.