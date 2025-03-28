Президент Володимир Зеленський анонсував зустріч на рівні представників генеральних штабів в Україні, присвячену майбутньому розгортанню військового контингенту.

Про це він сказав на брифінгу для журналістів у пʼятницю, передає "Європейська правда".

За словами Зеленського, домовленість про зустріч на військовому рівні Україна досягла з партнерами на саміті "коаліції рішучих" напередодні в Парижі.

"Ми домовились терміново – на це даємо тиждень – провести зустріч в Україні у вузькому колі представників генштабів… основних країн, які стовідсотково будуть готові до контингенту на території України", – анонсував він.

Президент не уточнив, хто саме буде представлений на зустрічі, але зазначив, що там точно будуть представники Франції, Британії та України.

"Ми покажемо нашу інфраструктуру, попрацюємо з партнерами, пропрацюємо наше спільне бачення. Ми домовилися, що після цього одразу буде зустріч вже не на рівні військових, а зустріч на рівні NSA (радників з нацбезпеки. – Ред.). І продовжиться підсумковою зустріччю щодо гарантій безпеки", – додав Зеленський.

Так звана "коаліція рішучих" на чолі з Францією та Британією кілька тижнів працює над планом відправки тисяч військових в Україну для гарантування майбутнього "припинення вогню".

За підсумками зустрічі у четвер президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що міністри закордонних справ "коаліції рішучих" підготують юридичні позиції щодо моніторингу припинення вогню в Україні.