Глава МЗС Естонії: Європа має заповнити прогалину у допомозі Україні, залишену США

За словами міністра закордонних справ Естонії Маргуса Тсахкни, рішення США призупинити військову допомогу Україні означає, що Європа повинна допомогти Україні більше і швидше, ніж раніше, щоб заповнити цю прогалину.

Заяву міністра наводить МЗС Естонії, повідомляє "Європейська правда".

"Європа повинна збільшити військову допомогу Україні, щоб Україна могла продовжувати свою боротьбу за справедливий і тривалий мир", – сказав Тсахкна.

"Уряд Естонії вже прийняв рішення збільшити військову допомогу Україні на 25% цього року і терміново доставити в Україну, серед іншого, 10 тисяч артилерійських снарядів. Наше рішення доводить, що для допомоги Україні можуть бути прийняті нові та швидкі рішення, і ми закликаємо всіх прихильників України терміново збільшити військову допомогу", – наголосив він.

За словами міністра закордонних справ, одним із способів отримати додаткові кошти для допомоги Україні є використання заморожених активів Росії. Оскільки більшість заморожених державних активів Росії знаходяться в Європі, Європа має відіграти вирішальну роль у вжитті заходів та спрямуванні цих активів на допомогу Україні.

"Заяви про те, що немає юридичної можливості використовувати заморожені російські активи, є безпідставними. Минулого тижня я поділився з моїми європейськими партнерами естонським дискусійним документом, який пропонує чітке рішення щодо використання цих активів. Політичне рішення про використання заморожених активів необхідне до наступного крайнього терміну продовження санкцій проти Росії в червні", – сказав міністр закордонних справ.

"Агресор, який є єдиним винуватцем війни, повинен відчувати тиск, а жертва агресії повинна бути рішуче підтримана, тому що тільки таким чином можна змусити Росію відмовитися від своїх цілей і досягти тривалого миру в Україні", – сказав Тсахкна.

Як повідомлялося, Трамп розпорядився призупинити усю військову допомогу Україні, доки не побачить, що керівництво України "демонструє добру волю до миру".

Рішення Трампа стосується у тому числі зброї, яка вже виїхала з території США і прямувала до українського кордону.