Глава МИД Эстонии: Европа должна заполнить пробел в помощи Украине, оставленный США

По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Тсахкны, решение США приостановить военную помощь Украине означает, что Европа должна помочь Украине больше и быстрее, чем раньше, чтобы заполнить этот пробел.

Заявление министра приводит МИД Эстонии, сообщает "Европейская правда".

"Европа должна увеличить военную помощь Украине, чтобы Украина могла продолжать свою борьбу за справедливый и длительный мир", – сказал Тсахкна.

"Правительство Эстонии уже приняло решение увеличить военную помощь Украине на 25% в этом году и срочно доставить в Украину, среди прочего, 10 тысяч артиллерийских снарядов. Наше решение доказывает, что для помощи Украине могут быть приняты новые и быстрые решения, и мы призываем всех сторонников Украины срочно увеличить военную помощь", – подчеркнул он.

По словам министра иностранных дел, одним из способов получить дополнительные средства для помощи Украине является использование замороженных активов России. Поскольку большинство замороженных государственных активов России находятся в Европе, Европа должна сыграть решающую роль в принятии мер и направлении этих активов на помощь Украине.

"Заявления о том, что нет юридической возможности использовать замороженные российские активы, являются безосновательными. На прошлой неделе я поделился с моими европейскими партнерами эстонским дискуссионным документом, который предлагает четкое решение по использованию этих активов. Политическое решение об использовании замороженных активов необходимо до следующего крайнего срока продления санкций против России в июне", – сказал министр иностранных дел.

"Агрессор, который является единственным виновником войны, должен испытывать давление, а жертва агрессии должна быть решительно поддержана, потому что только таким образом можно заставить Россию отказаться от своих целей и достичь длительного мира в Украине", – сказал Тсахкна.

Как сообщалось, Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине, пока не увидит, что руководство Украины "демонстрирует добрую волю к миру".

Решение Трампа касается в том числе оружия, которое уже выехало с территории США и направлялось к украинской границе.