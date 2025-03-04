В уряді Франції турбуються про наслідки потенційної конфіскації росактивів у Європі

В уряді Франції мають застереження щодо потенційного рішення про конфіскацію заморожених російських активів у Європі, вважаючи, що це може відлякати інвесторів.

Як повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда", таку думку висловив міністр у справах Європи Бенжамен Аддад.

Аддад зазначив, що потенційне рішення конфіскувати заморожені у Європі російські активи може "створити прецедент" і відлякати інвесторів.

"Ми завжди казали, що це один з тих важелів, які ми маємо у "мірянні силами" з Росією. Але все ще є юридичні застереження, і питання щодо створення економічного прецеденту, меседжа, який буде надіслано інвесторам", – зазначив міністр.

"Але справді, це один із важелів, які ми можемо розглянути", – додав Аддад.

Як відомо, ЄС вже почав використовувати доходи від заморожених російських активів на різну допомогу Україні, проте до ідеї про їхню конфіскацію досі ставилися вкрай стримано через юридичні нюанси.

Експрем’єр, а нині голова фракції блоку Макрона у парламенті Габріель Атталь сказав, що виступає за конфіскацію, а очільник МЗС Жан-Ноель Барро сказав, що все ж це "надто великий фінансовий ризик".

За інформацією Financial Times, найбільші європейські держави підтримують зусилля, спрямовані на конфіскацію заморожених російських активів на суму понад 200 мільярдів євро, розробляючи плани щодо угоди про припинення вогню в Україні.

Також 4 березня Єврокомісія представила план переозброєння ЄС і підтримки України на 800 млрд євро.