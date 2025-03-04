FT: європейський мирний план передбачає використання росактивів як гарантію безпеки для України

Найбільші європейські держави підтримують зусилля, спрямовані на конфіскацію заморожених російських активів на суму понад 200 мільярдів євро, розробляючи плани щодо угоди про припинення вогню в Україні.

Про це стало відомо Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

Франція і Німеччина, які давно виступають проти конфіскації російських активів, що знаходяться в ЄС, обговорюють з Великою Британією та іншими країнами шляхи їх використання.

Французькі офіційні особи обговорили пропозицію конфіскувати ці активи, якщо Москва порушить майбутню угоду про припинення вогню в Україні, повідомили три особи, поінформовані про переговори, в рамках зусиль щодо забезпечення постконфліктних гарантій безпеки для Києва.

Прихильники прив'язки до припинення вогню бачать у цьому спосіб змусити Росію дотримуватися будь-якої угоди і надати Києву гарантії.

Переговори відбуваються на тлі шквалу європейських дипломатичних зусиль на чолі з Францією та Великою Британією, спрямованих на розробку мирного плану для України, спричинених рішенням президента США Дональда Трампа розпочати двосторонні переговори з Москвою, спрямовані на припинення війни.

Після повномасштабного вторгнення Москви в Україну у 2022 році союзники по G7 заморозили близько 300 млрд євро активів Центрального банку Росії, переважна більшість з яких – близько 190 млрд євро – знаходиться в бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear, а менші суми зберігаються у Франції, Великій Британії, Японії, Швейцарії та США.

Наразі дохід від цих активів – переважно готівка та державні облігації – використовується для виплати країнами "Групи семи" кредитів, наданих Україні на суму $50 млрд, але базові активи не зачіпаються.

Країни, включаючи Україну, Польщу та країни Балтії, вже давно наполягають на конфіскації цих активів, але ключові столиці, включаючи Берлін, Париж і Брюссель, раніше відмовлялися від цього через побоювання, що арешт державної власності створить прецедент у міжнародному праві.

Європейський центральний банк також занепокоєний тим, що статус євро як безпечної валюти для валютних резервів буде поставлено під загрозу. Більшість активів номіновані в євро.

Під час переговорів з Трампом минулого тижня Емманюель Макрон, президент Франції, заявив, що негайна конфіскація активів не буде "повагою до міжнародного права", але гроші можуть бути "частиною переговорів по закінченню війни".

Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що розгляне можливість підтримати пропозицію про конфіскацію заморожених російських активів, повідомило джерело, знайоме з цим питанням.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у понеділок заявив, що Лондон розглядає можливість використання цих активів. "Очевидно, що надходження і прибутки використовуються", – сказав він членам парламенту, виступаючи після підписання угоди з Володимиром Зеленським, президентом України, на вихідних, про надання Британією кредиту Україні в розмірі 2,26 млрд фунтів стерлінгів, забезпеченого прибутками від російських суверенних активів, що перебувають під санкціями. "Щодо самих [базових] активів, то це дуже складне питання. Воно не просте, – додав Стармер.

"Але я вважаю, що нам потрібно робити більше, і ми робимо більше роботи, щоб разом з іншими країнами вивчити, які є можливості", – сказав він.

Двоє людей, знайомих з французькою пропозицією, сказали, що вона була добре сприйнята іншими європейськими союзниками, але до її узгодження ще далеко.

Табір прихильників конфіскації отримав поштовх через погрози адміністрації Трампа припинити військову підтримку України. "Дедалі більше країн готові використовувати [арешт заморожених активів] як важіль впливу", – сказав один із співрозмовників.

Як повідомлялося, Трамп розпорядився призупинити усю військову допомогу Україні, доки не побачить, що керівництво України "демонструє добру волю до миру".

Рішення Трампа стосується у тому числі зброї, яка вже виїхала з території США і прямувала до українського кордону.