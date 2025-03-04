В правительстве Франции беспокоятся о последствиях потенциальной конфискации росактивов в Европе

У правительства Франции есть предостережения относительно потенциального решения о конфискации замороженных российских активов в Европе, считая, что это может отпугнуть инвесторов.

Как сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда", такое мнение высказал министр по делам Европы Бенжамен Аддад.

Аддад отметил, что потенциальное решение конфисковать замороженные в Европе российские активы может "создать прецедент" и отпугнуть инвесторов.

"Мы всегда говорили, что это один из тех рычагов, которые у нас есть в "мерянии силами" с Россией. Но все еще есть юридические оговорки, и вопрос о создании экономического прецедента, месседжа, который будет отправлен инвесторам", – отметил министр.

"Но действительно, это один из рычагов, которые мы можем рассмотреть", – добавил Аддад.

Как известно, ЕС уже начал использовать доходы от замороженных российских активов на различную помощь Украине, однако к идее об их конфискации до сих пор относились крайне сдержанно из-за юридических нюансов.

Экс-премьер, а ныне глава фракции блока Макрона в парламенте Габриэль Атталь сказал, что выступает за конфискацию, а глава МИД Жан-Ноэль Барро сказал, что все же это "слишком большой финансовый риск".

По информации Financial Times, крупнейшие европейские государства поддерживают усилия, направленные на конфискацию замороженных российских активов на сумму более 200 млрд евро, разрабатывая планы по соглашению о прекращении огня в Украине.

Также 4 марта Еврокомиссия представила план перевооружения ЕС и поддержки Украины на 800 млрд евро.